Haluschtschenko gab seine erste Erklärung ab, nachdem das Nationale Antikorruptionsbüro die Korruption im Energiesektor aufgedeckt hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Justizminister Herman Haluschtschenko hat sich zum ersten Mal nach den aufsehenerregenden Ermittlungen des Nationalen Antikorruptionsbüros wegen Korruption im großen Stil im Energiesektor geäußert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Erklärung.

Heute, am 12. November, hat die Regierung Herman Haluschtschenko von seinen Aufgaben als Justizminister suspendiert.

„Ich habe mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko gesprochen. Ich stimme ihr voll und ganz zu: Wir müssen eine politische Entscheidung treffen und uns dann mit allen Details befassen“, sagte er.

Haluschtschenko betonte, dass er nicht an seinem Posten als Minister festhält.

„Ich werde nicht an ihm festhalten. Ich glaube, dass eine Suspendierung für die Dauer der Ermittlungen ein zivilisiertes und korrektes Szenario ist. Ich werde mich rechtlich verteidigen und meine Position beweisen“, sagte der Minister.

Was vorher geschah