Innerhalb von zwei Tagen hat DTEK nach dem Beschuss fast 30.000 Familien wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Innerhalb von zwei Tagen haben die Ingenieure von DTEK nach dem russischen Beschuss die Stromversorgung für fast 30.000 Familien wiederhergestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens.

Insbesondere gelang es DTEK, die Stromversorgung für fast 27.000 Haushalte in der Region Donezk wiederherzustellen.

In der Region Dnipro stellten die Techniker vom 14. bis 15. August die Stromversorgung von 2.500 Haushalten in der Region wieder her.

Trotz der Gefahr arbeiten die Stromtechniker von DTEK weiter, sobald das Militär ihnen die Erlaubnis dazu erteilt.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 haben die Stromtechniker von DTEK Rinat Achmetow 1.441 Stromanlagen repariert.