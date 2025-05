Die Invasoren griffen einen Betrieb in der Region Cherson an: die Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen des 19. Mai griffen russische Invasoren einen Bauernhof in Kostyrka, Region Cherson, mit einer Drohne an.

Dies teilte die Militärverwaltung der Region Cherson mit.

Dabei wurde ein 27-jähriger Arbeiter verletzt. Er erlitt eine Explosionsverletzung und Schrapnellwunden an den Beinen.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung steht das Opfer unter ärztlicher Aufsicht. Sein Zustand wird als mittelschwer eingeschätzt.

Anfang Mai griffen russische Angreifer das Dorf Vasyshcheve im Bezirk Charkiw mit Drohnen an, was zu einem Brand auf dem Gebiet zweier ziviler Unternehmen führte.