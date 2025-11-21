Am Jahrestag des Maidan ehrte Klitschko das Andenken an die Himmlischen Hundert Helden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Tag der Würde und Freiheit hat der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko die gefallenen Helden des Maidan geehrt. Gemeinsam mit Vertretern der Kiewer Stadtverwaltung legte er Blumen an der Gedenkstätte in der Allee der Himmlischen Hundert Helden nieder.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Kiewer Bürgermeisters Witalij Klitschko auf seinem Telegram-Kanal.

„Heute feiert die Ukraine den Tag der Würde und der Freiheit, ein Datum, das uns an die Stärke und den Geist der Menschen erinnert, die sich nicht scheuten, für ihr Recht auf eine demokratische, freie europäische Zukunft einzutreten. Die Ukrainer haben bewiesen, dass wir, wenn es um die Freiheit geht, in der Lage sind, uns zu vereinen und jedem Druck standzuhalten. Wir verneigen uns vor den Helden der Himmlischen Hundert und all den Verteidigern, die bei der Verteidigung der Freiheit und der Staatlichkeit der Ukraine gestorben sind“, schrieb er

Er betonte, dass die Ukrainer auf dem Maidan aufgestanden sind, weil sie es verdienen, frei zu sein. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sie im Kampf gegen den russischen Aggressor nicht aufgeben werden.

„Der russische Aggressor versucht immer noch, uns das zu nehmen, wofür die Ukrainer den höchsten Preis bezahlt haben. Und deshalb kämpfen wir täglich um unsere Würde. Unser Militär kämpft an der Frontlinie, und unsere Sanitäter, Retter und Freiwilligen arbeiten selbstlos. Sie alle kämpfen für das Recht der Ukraine, ihren eigenen Weg zu wählen. Die Ukrainer haben überlebt, weil sie es verdienen, frei zu sein. Und wir werden gewinnen, denn wir geben unseren Traum nicht auf – eine europäische, starke, gerechte Ukraine“, betonte Klitschko.