Es kann noch mehrere Tage dauern, bis die Stromversorgung in Losowa - Synjehubow wiederhergestellt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Es kann noch mehrere Tage dauern, bis die Stromversorgung in Losowa und den nahegelegenen Siedlungen in der Region Charkiw vollständig wiederhergestellt ist.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, mit.

Er merkte an, dass diese Vorhersage „eher bedingt“ ist. Dies liegt daran, dass die Russen weiterhin fast täglich die Energieinfrastruktur angreifen.

Laut Synjehubow sind derzeit 4.000 Kunden in Losowa und den umliegenden Gebieten ohne Strom.

Um es kurz zu machen:

Am 25. Oktober beschossen die Russen ein Kraftwerk im Bezirk Tschuhujiw in der Region Charkiw. Darüber hinaus waren etwa 25.000 Kunden aufgrund der russischen Angriffe auf Losowa ohne Strom.