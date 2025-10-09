Kiew stellt zusätzliche Hrywnja 4 Milliarden für Militäreinheiten und über Hrywnja 200 Millionen für Veteranen bereit, Klitschko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kiewer Stadtrat stellt zusätzliche 4 Mrd. Hrywnja für die Bedürfnisse der Militäreinheiten bereit und erhöht die Unterstützung für Veteranen und Familien von Verteidigern.

Laut RBK Ukrajina wurde dies vom Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko angekündigt.

Ihm zufolge wird der Kiewer Stadtrat heute die Hilfe für das Militär erhöhen, insbesondere die Mittel (fast 4 Milliarden Hrywnja), die die Abgeordneten in der letzten Sitzung für das Programm Kyjiw Defender bereitgestellt haben, zuweisen und verteilen.

„Wir planen auch, das Programm ‚Unterstützung für Kiewer Verteidiger‘ zu ändern, um die Ausgaben für Zahlungen an die Familien gefallener Verteidiger, vermisster Soldaten und Familien von Gefangenen zu erhöhen“, sagte Witalij Klitschko.

Der Bürgermeister stellte fest, dass die Unterstützung für Veteranen und Familien des Militärs um 210 Millionen Hrywnja erhöht wird.

„In diesem Betrag sind auch Mittel zur Entschädigung für den Kauf eines Autos für Kämpfer enthalten. Für die Neuausstattung von Wohnungen für unsere Veteranen, die verletzt wurden und einen Rollstuhl benutzen. Und auch für Entschädigungen für Augen- und Hörprothesen“, sagte der Bürgermeister.

Klitschko betonte, dass diese Vorschläge mit der Veteranengemeinschaft abgestimmt wurden. Und die Entscheidungen berücksichtigen die Wünsche und Bedürfnisse der Veteranen.