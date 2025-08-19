FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Klitschko traf sich mit führenden Politikern der EU, um die Gespräche in Washington zu besprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während eines Online-Treffens hat der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko mit den Staats- und Regierungschefs der EU über die Gespräche in Washington und die Aussichten auf eine Beendigung des Krieges in der Ukraine sowie über die Koordinierung der Maßnahmen der Partner gesprochen, um den Erfolg dieses Prozesses sicherzustellen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag auf Witalij Klitschkos Telegram.

Die Diskussion fand auf einem geschlossenen Online-Gipfel der Europäischen Volkspartei auf Initiative des EVP-Vorsitzenden Manfred Weber statt.

An dem EVP-Online-Gipfel nahmen auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Mecola, und die Vorsitzenden der europäischen EVP-Mitgliedsparteien teil.

„Wir haben die Ergebnisse der Verhandlungen in Washington und die Aussichten auf eine Beendigung des Krieges in der Ukraine sowie die Koordinierung der Maßnahmen der Partner erörtert, um den Erfolg dieses Prozesses sicherzustellen“, sagte Witalij Klitschko.

In seiner Rede wies der Bürgermeister von Kiew darauf hin, dass eine der wichtigsten Fragen heute darin besteht, dass die Ukraine echte Sicherheitsgarantien erhält.

„Ich möchte, dass der Frieden in unserem Land dauerhaft und nicht nur vorübergehend ist. Die Sicherheit Europas hängt davon ab. Deshalb müssen unsere Partner entschlossener, schneller und effizienter handeln. Um Putin zu stoppen. In dieser Hinsicht ist es wichtig, die Unterstützung für die Streitkräfte der Ukraine zu erhöhen, den Himmel über der Ukraine zu schließen und die Seegrenzen zu schützen“, schrieb Klitschko.

Er betonte, dass die Einheit aller Partner rund um die Ukraine heute wichtig ist – sowohl in Bezug auf die Unterstützung als auch in Bezug auf die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.

