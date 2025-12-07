Ein kombinierter russischer Angriff am 7. Dezember: Luftabwehr schießt 4 ballistische Raketen und 175 Drohnen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 7. Dezember hat die ukrainische Luftverteidigung bei einem kombinierten russischen Angriff 175 Drohnen und 4 Raketen zerstört.

In der Nacht zum 7. Dezember starteten russische Angreifer einen kombinierten Angriff auf kritische Infrastruktureinrichtungen der Ukraine mit Angriffsdrohnen, Luft- und Bodenraketen.

Quelle: Luftwaffenkommando

Einzelheiten: Insgesamt haben die Funktechniker der Luftwaffe 246 Luftangriffsfahrzeuge aufgespürt und eskortiert – 5 ballistische Raketen und 241 UAVs verschiedener Typen. Darunter:

241 Angriffsdrohnen des Typs Schahed und Gerbera (Drohnen anderer Typen, darunter etwa 150 Schahed);

3 ballistische Flugkörper des Typs Ch-47M2 Kinschal;

2 ballistische Raketen des Typs Iskander-M/KN-23.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 9.00 Uhr 179 Luftziele abgeschossen und von der Luftabwehr unterdrückt:

175 feindliche Schahed- und Gerbera-Drohnen (andere Drohnentypen);

2 ballistische Ch-47M2 Kinschal-Luftraketen;

2 ballistische Iskander-M/KN-23-Raketen.

65 Angriffsdrohnen wurden an 14 Orten registriert.

Der Luftangriff wurde von der Luftfahrt, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff geht weiter, mehrere feindliche UAVs sind im Luftraum.