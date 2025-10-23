Konotop evakuiert Zugreisende nach Angriff auf die Eisenbahn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach einem Angriff auf die Eisenbahninfrastruktur am frühen Morgen hat die Ukrsalisnyzja die Behörden der Stadt Konotop gebeten, etwa 200 Zugreisende zu evakuieren.

Dies teilte der Bürgermeister von Konotop, Artem Semenikhin, mit.

„Um die Menschen zu retten, stellen wir zwei große Stadtbusse zur Verfügung, weshalb die Linie 5 und die Linie 1 einen viel längeren Intervall haben werden. Bitte haben Sie Verständnis“, sagte er.

Um es kurz zu machen:

Der Zugverkehr in den Regionen Sumy, Dnipro und Charkiw wird durch russischen Beschuss behindert.

In der Region Sumy hat der Beschuss das rollende Material und die Eisenbahninfrastruktur beschädigt. Zwei Mitarbeiter des Lokomotivpersonals wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.