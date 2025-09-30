In Konotop wurde ein Mann durch eine Kugel der Luftabwehr verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Gebiet Sumy wurde ein 79-jähriger Mann während der Arbeit der Luftabwehrkräfte der Ukraine verwundet.

Im Zentrum von Konotop in der Region Sumy wurde während der Luftverteidigung ein Mann durch eine Kugel in den Bauch verwundet. Dies berichtete der Bürgermeister von Konotop, Artem Semenikhin, am Dienstag, den 30. September, in Telegram.

„Im Zentrum wurde ein 79-jähriger Mann durch eine Kugel in den Bauch verwundet. Die Kugel stammt aus der Luftabwehr! Wir sind also nicht in der Nähe der Fenster und auf der Straße, während die Jungs arbeiten“, betonte er. Semenikhin sagte, dass der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde und dort notoperiert wird. Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 30. September die Ukraine mit 65 Angriffsdrohnen aus sechs Richtungen angegriffen haben. Die meisten der feindlichen Ziele wurden von den Kräften der Flugabwehr eliminiert. In der Region Sumy wurden bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Wohnhaus ein Ehepaar und seine beiden Kinder getötet.