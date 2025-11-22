Koordinationszentrum informiert über die von Lukaschenko begnadigten Personen: der jüngste ist 18 Jahre alt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Koordinationszentrum für die Behandlung von Kriegsgefangenen hat Einzelheiten über 31 von Alexander Lukaschenko begnadigte Zivilisten mitgeteilt, die in Belarus inhaftiert waren.

Quelle: Koordinationszentrale

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass die Bürger in Weißrussland zu Haftstrafen von 2 bis 11 Jahren verurteilt wurden, unter welchen Artikeln ist nicht bekannt.

Die jüngste freigelassene Person ist 18 Jahre alt, die älteste ist 58 Jahre alt.

Wörtlich: „Unter den freigelassenen Zivilisten befinden sich Patienten mit schweren Krankheiten, darunter Krebs.

Wir danken den Vereinigten Staaten von Amerika und Präsident Donald Trump für ihre fruchtbare Arbeit bei der Rückkehr von zivilen und militärischen Ukrainern aus dem Gebiet von Belarus und der Russischen Föderation.

Wir danken auch allen beteiligten Regierungsstellen für ihre Unterstützung und gemeinsame Arbeit.“

Hintergrund: Am 22. November begnadigte Lukaschenko am Morgen 31 ukrainische Bürger.