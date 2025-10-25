Korrigierte Streiks im Energiesektor: Russischer Agent zu 15 Jahren Haft verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ein Gericht hat einen russischen Agenten des Militärgeheimdienstes, der Streiks auf dem Territorium der Regionen Kiew, Sumy und Winnyzja korrigiert hat, zu 15 Jahren Gefängnis mit Beschlagnahmung des Eigentums verurteilt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Sicherheitsdienst der Ukraine.

Einzelheiten des Falles

Den Ermittlungen zufolge bestand die Hauptaufgabe des Verräters darin, nachrichtendienstliche Informationen über den Standort ukrainischer Militäreinrichtungen, Personal der Verteidigungskräfte und Energieinfrastruktur zu sammeln.

Darüber hinaus gab er Koordinaten für Luftangriffe russischer Truppen in drei Regionen weiter.

SBU-Beamte nahmen den Verdächtigen im Herbst 2024 in der Region Sumy fest, wo er ankam, um feindliches Feuer auf die Stellungen der Streitkräfte der Ukraine zu richten.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Agenten um einen 24-jährigen Militärangehörigen, der seinen Dienstort unerlaubt verlassen hatte. Die russische Hauptverwaltung für Nachrichtendienste wurde auf ihn aufmerksam, als er auf Telegram-Kanälen nach einem Teilzeitjob suchte.

Das Gericht befand den Mann unter drei Artikeln des Strafgesetzbuches für schuldig, darunter Hochverrat, der unter dem Kriegsrecht begangen wurde.

Zur Erinnerung: ein anderer russischer Agent wurde zu 15 Jahren Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens verurteilt. Der Täter hatte auf Ersuchen der Russischen Föderation versucht, einen GPS-Tracker an einem Spezialfahrzeug zu installieren, das Konvois der ukrainischen Streitkräfte begleitet.

Kürzlich wurde ein Agent des russischen Militärgeheimdienstes (Main Intelligence Directorate of Russia) zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte feindliche Angriffe in Saporischschja eingestellt.

Ein russischer Agent, der die Routen von Militärstaffeln in der Region Dnipro durchsickern ließ, wurde zur gleichen Strafe verurteilt.