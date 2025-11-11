Korruptionsplan im Energiesektor: Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung hat neue Tonbänder veröffentlicht, in die Mindich verwickelt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben den Kopf einer kriminellen Organisation namens Carlson identifiziert, die Einfluss auf Beamte kontrollierte. Es handelt sich um einen Geschäftsmann und Miteigentümer des Studios Kvartal 95 Timur Mindich.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung.

Das Nationale Antikorruptionsbüro hat den dritten Teil seiner Korruptionsuntersuchung veröffentlicht, der sich mit Carlson befasst.

Laut den Quellen von RBK Ukrajina geht es um Timur Mindich. .*

Nach Angaben des Nationalen Antikorruptionsbüros war es Carlson, der die Arbeit der so genannten „Wäscherei“ kontrollierte, in der die Erlöse aus Straftaten gewaschen wurden.

Das Büro stellte fest, dass Carlson in den oberen Etagen eines Gebäudes in der Hrushevskoho Straße in Kiew entschied, wem und wie viel Bargeld er geben oder überweisen sollte, und dass er den Einfluss auf Beamte der Zentralregierung koordinierte, um Fragen in seinem eigenen Interesse zu lösen, insbesondere in den Bereichen Energie und Verteidigung.

„In Gesprächen, die von den Ermittlern aufgezeichnet wurden, verwaltet er Finanzströme, bespricht die Buchung von Stellvertretern durch fiktive Arbeitsverhältnisse, gibt Anweisungen zur ‚Sicherheit‘ und zeigt, dass er sich der möglichen Aufmerksamkeit des Nationalen Antikorruptionsbüros bewusst ist“, so das Nationale Antikorruptionsbüro in einer Erklärung.

Korruption im Energiesektor