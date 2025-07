In Krywyj Rih mehrere Ankünfte unbemannte Flugzeuge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Stadt wurde in der Nacht von russischen Drohnen angegriffen. Die örtlichen Behörden meldeten Treffer auf Unternehmen und Privathäuser.

In Krywyj Rih ertönte in der Nacht zum Mittwoch, 23. Juli, eine Reihe von Explosionen inmitten der Angriffsdrohne. In der Stadt wurden mehrere Treffer verzeichnet. Dies berichtete der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt Alexander Vilkul.

„Krywyj Rih. Explosionen. Massenangriff „Schahedov“. Wir filmen nichts und stellen es nicht ins Internet“, schrieb er in Telegram.

Um 1.33 Uhr, sagte Vilkul, dass in der Stadt trifft Schaheds an mehreren Orten, einschließlich – auf das Unternehmen und Privathäuser.

Ihm zufolge ist im Moment die Rettungsaktion läuft, ist das Feuer zu löschen. Wir werden daran erinnern, dass am Dienstag über den wiederholten Angriff auf Sumy berichtet wurde. Dabei wurde eine Person getötet.

Auch vor weniger als einer Woche griffen die Russen Krywyj Rih „shahedami“ an. Es wurde über mehrere Gruppen unbemannter Flugzeuge berichtet.