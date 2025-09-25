Kuleba kündigte an, die Straßen an der Front mit Anti-Drohnen-Netzen zu schützen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Jetzt werden die kritischsten Gebiete für den Schutz identifiziert. Dabei geht es nicht nur um die großen Autobahnen, sondern auch um Nebenstraßen innerhalb der Gemeinden.

Drohnenschutznetze werden über den vordersten Straßen angebracht. Die Regierung hat sich dieses Themas angenommen, sagte der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau – Minister für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten Alexei Kuleba am Donnerstag, den 25. September in einem Telegram.

Er erinnerte daran, dass die Gemeinden an der Frontlinie ständig auf Schutz angewiesen sind. Evakuierungsrouten, humanitäre Hilfe und militärische Logistik finden in diesen Gebieten täglich statt.

„Jeder Straßenkilometer hier ist eine Straße des Lebens… Deshalb verstärken wir gemeinsam mit der Agentur für Wiederaufbau, den regionalen Verwaltungen, dem Präsidialamt und den Einheiten der Verteidigungskräfte die Sicherheit dieser Routen“, schrieb er.

Ein wichtiges Instrument ist die Installation von Anti-Thron-Netzen. Dies ist ein zusätzlicher Schutz für diejenigen, die täglich auf den Straßen der Frontlinie unterwegs sind.

„Gemeinsam mit dem Militär bestimmen wir jetzt die kritischsten Schutzgebiete, um diese Arbeiten zu verstärken und Schlüsselrouten mit Netzen abzudecken. Dabei geht es nicht nur um große Autobahnen, sondern auch um Nebenstraßen, die tief in die Gemeinden hineinführen und ebenfalls für die Verteidigung und Evakuierung wichtig sind“, fügte Kuleba hinzu.