Kurzfristige Regenfälle und Gewitter: Der Meteorologe hat eine Wettervorhersage für die Ukraine für heute gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Wetter in der Ukraine am Dienstag, den 20. Mai, wird bewölkt mit Aufhellungen sein. Im Laufe des Tages werden kurzzeitige Regenfälle und Gewitter erwartet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das ukrainische Wetterzentrum.

Nach Angaben der Meteorologen wird es heute in der Ukraine bewölkt mit Auflockerungen sein. Kurzfristige Regenfälle werden erwartet (in den westlichen und nördlichen Regionen an einigen Stellen) und Gewitter im Laufe des Tages in den südlichen, östlichen, zentralsten und Sumy Regionen.

Der Wind wird hauptsächlich aus Nordwest kommen, mit 7-12 m/s, mit Böen von 15-20 m/s im Süden und Südosten des Landes.

Die Temperatur beträgt nachts 4-9°, im Südosten 8-13°, tagsüber 12-17°, in den Karpaten 5-10°.

Das Wetter in Kiew

Heute ist es in Kiew und in der Region Kiew wolkig mit Auflockerungen, mancherorts wird es kurzzeitig regnen. Der Wind weht meist aus Nordwesten mit 7-12 m/s.

Die Temperatur in der Region Kiew beträgt in der Nacht 4-9°C, tagsüber 12-17°C. In Kiew nachts 7-9° Celsius, tagsüber 15-17°.

Das Wetter in der Ukraine im Mai