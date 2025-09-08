In Kyjiwshchyna brannte ein Unternehmen nach einem Angriff mit einem unbemannten Luftfahrzeug

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auch die Gebäude eines Einkaufszentrums und eines Fitnessclubs im Bezirk Obuchiwskyj wurden als Folge des russischen Beschusses durch eine Druckwelle beschädigt.

In der Region Kiew löschten Rettungskräfte das Feuer in einem Industrieunternehmen, das durch den russischen Drohnenangriff verursacht wurde. Darüber berichtete am 8. September der staatliche Rettungsdienst.

Es wird darauf hingewiesen, dass 29 Rettungskräfte und 5 Einheiten der Ausrüstung vor Ort gearbeitet haben. Es gab keine Todesopfer oder Verletzten.

Außerdem wurden durch den russischen Beschuss die Gebäude des Einkaufszentrums und des Fitnessclubs im Bezirk Obuchiwsky beschädigt.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Angreifer in der Nacht des 8. September die Ukraine mit Angriffsdrohnen angegriffen haben. Insbesondere waren Explosionen in der Region Kiew und Mykolajiw zu hören.