FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Leichen von zwei 14-jährigen Teenagern wurden in einem Haus in Lwiw gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Einer der Verstorbenen lebte vorübergehend in Polen, während der andere dauerhaft in Lwiw wohnte. Die Leichen der jungen Leute wurden von der Mutter eines der beiden gefunden, die die Polizei informierte.

In einem der Privathäuser in Lwiw wurden am 12. August die Leichen von zwei 14-jährigen Jungen gefunden, die ein Strafverfahren eröffnet haben. Darüber berichtete die Polizei der Region Lwiw.

Es wird darauf hingewiesen, dass einer der Verstorbenen vorübergehend in Polen wohnte, der andere – dauerhaft in Lwiw lebte. Die Leichen der Jungen wurden von der Mutter eines von ihnen gefunden, die sich ebenfalls bei der Polizei meldete.

Aufgrund dieser Tatsache haben die Ermittler der Bezirkspolizei Lwiw ein Strafverfahren mit dem Vermerk „Unfall“ eingeleitet.

Die Ermittlungen sind im Gange, eine Reihe von Untersuchungen sind angesetzt worden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in Czernowitz ein 14-jähriger Teenager Selbstmord begangen hat, indem er sich auf der Straße mit einer Pistole in den Kopf schoss.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 192

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)23 °C  Ushhorod29 °C  
Lwiw (Lemberg)25 °C  Iwano-Frankiwsk26 °C  
Rachiw24 °C  Jassinja24 °C  
Ternopil24 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)26 °C  
Luzk24 °C  Riwne23 °C  
Chmelnyzkyj24 °C  Winnyzja24 °C  
Schytomyr20 °C  Tschernihiw (Tschernigow)19 °C  
Tscherkassy23 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)24 °C  
Poltawa21 °C  Sumy19 °C  
Odessa26 °C  Mykolajiw (Nikolajew)27 °C  
Cherson25 °C  Charkiw (Charkow)20 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)25 °C  Saporischschja (Saporoschje)25 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)25 °C  Donezk23 °C  
Luhansk (Lugansk)20 °C  Simferopol22 °C  
Sewastopol26 °C  Jalta23 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“