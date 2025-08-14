Die Leichen von zwei 14-jährigen Teenagern wurden in einem Haus in Lwiw gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Einer der Verstorbenen lebte vorübergehend in Polen, während der andere dauerhaft in Lwiw wohnte. Die Leichen der jungen Leute wurden von der Mutter eines der beiden gefunden, die die Polizei informierte.

In einem der Privathäuser in Lwiw wurden am 12. August die Leichen von zwei 14-jährigen Jungen gefunden, die ein Strafverfahren eröffnet haben. Darüber berichtete die Polizei der Region Lwiw.

Aufgrund dieser Tatsache haben die Ermittler der Bezirkspolizei Lwiw ein Strafverfahren mit dem Vermerk „Unfall“ eingeleitet.

Die Ermittlungen sind im Gange, eine Reihe von Untersuchungen sind angesetzt worden.

