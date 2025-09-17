Der Lemberger Bürgermeister Sadowyj sagte, er habe ein 'Abhörgerät' in seinem Büro gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, sagte, dass Experten ein „Abhörgerät“ in einem der Arbeitstelefone in seinem Büro gefunden hätten.

Quelle: Sadowyj in sozialen Netzwerken X

** Sadowyj in direkter Rede*: „Das ist mein Schreibtisch hier, mit vielen Telefonen, auch speziellen. Und sehr oft kommuniziere ich hier mit verschiedenen angesehenen Leuten. Stellen Sie sich vor, wie überrascht ich war, als mein Telefon eine Fehlfunktion hatte. Dies ist das Telefon und das Ladegerät dafür. Wir brachten es zu unseren Spezialisten zur Reparatur. Sie öffneten es und fanden ein eingebautes Abhörgerät, eine Speicherkarte und eine Sim-Karte. Und es stellt sich die Frage: Wer hat das getan?“

In meinem Büro wurde ein Abhörgerät gefunden. Eine SIM-Karte, eine Speicherkarte und ein Mikrofon waren schief in die Ladestation des Funktelefons eingelötet. Letzte Woche fing das Telefon an zu frieren, wir schickten es zur Reparatur – das Ergebnis können Sie sehen

- Andrij Sadowyj (@AndrijSadowyj) 17. September 2025

Einzelheiten: Wenn das „Abhören“ von ausländischen Spezialdiensten installiert wurde, sollten sich der Sicherheitsdienst der Ukraine und andere zuständige Stellen damit befassen, sagte er. Aber wenn es von Ukrainern gemacht wurde, möchte er wissen, warum das Abhörgerät installiert wurde.

„Ich möchte, dass eine Untersuchung durchgeführt wird, damit die Führung des ukrainischen Sicherheitsdienstes und alle Beteiligten mir eine Antwort auf die Frage geben können, was das soll“, sagte Sadowyj.