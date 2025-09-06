Die Luftabwehr arbeitet in Kiew und in einigen Regionen an russischen Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Kiew und einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen. Die Luftabwehr arbeitet an feindlichen Drohnen.

Quelle: Regionale Militärverwaltung Kiew, Militärverwaltung der Stadt Kiew, Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Alarmkarte

Einzelheiten: Um 18:53 Uhr meldete die Kiewer regionale Militärverwaltung den Einsatz der Luftabwehr in der Region.

Zuvor meldete die Luftwaffe feindliche Angriffsdrohnen in den Regionen Sumy, Tschernihiw, Kiew, Saporischschja und Cherson, die auf Cherson zusteuerten.

Gegen 19:40 Uhr waren in der Hauptstadt Explosionsgeräusche zu hören.

* Die* Militärverwaltung der Stadt Kiew erklärte*: „Die Luftverteidigungskräfte arbeiten daran, die Bedrohung am Himmel über Kiew zu beseitigen. Bitte bleiben Sie in den Schutzräumen, bis das offizielle Alarmsignal gegeben wird.“

Aktualisierung: Um 21:17 Uhr wurde der Alarm in Kiew aufgehoben, aber um 21:48 Uhr wurde er erneut ausgerufen.

Um 23:20 Uhr meldete die Militärverwaltung der Stadt Kiew, dass die Luftverteidigungskräfte daran arbeiten, die Bedrohung am Himmel über Kiew zu beseitigen.

Ab 23:58 Uhr besteht weiterhin die Gefahr eines feindlichen Angriffs.