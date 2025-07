Die Luftabwehr zerstörte 44 russische Drohnen und 19 UAVs wurden an 8 Orten getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht und am Morgen des 11. Juli griff Russland mit 79 Schahed-Angriffsdrohnen und verschiedenen Arten von Drohnenimitaten an. Die Luftabwehr zerstörte 44 von ihnen, und 19 Drohnen wurden an 8 Orten getroffen.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in den sozialen Medien

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind am 10. Juli ab 22.30 Uhr aus den folgenden Richtungen angriff: Kursk, Millerovo, Primorsko-Achtarsk – Russland.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe handelte es sich bei bis zu 60 der abgeschossenen Drohnen um Schaheds.

Ab 13.00 Uhr schoss die Luftabwehr 44 feindliche Drohnen des Typs Schahed (und andere Arten von Drohnen) im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes ab.

Darüber hinaus wurden 16 Drohnen lokal durch elektronische Kriegsführung verloren/unterdrückt.

An 8 Orten wurden 19 Drohnen getroffen, und an 3 Orten fielen die Wracks abgeschossener Drohnen.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie von mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.