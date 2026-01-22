Die Luftverteidigung neutralisierte 80 der 94 Drohnen, mit Treffern an 10 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 22. Januar griffen die russischen Angreifer mit 94 Schahed-, Gerbera- und anderen Typen von Angriffsdrohnen an, davon etwa 55 Schahed.

Quelle: Luftwaffe

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 9.00 Uhr 80 feindliche Schahed-, Gerbera- und andere Drohnentypen abgeschossen und vernichtet.

Es wurden 10 Kampfdrohnen an 10 Orten getroffen, und an vier Orten sind abgeschossene Drohnen (Wrackteile) gefallen.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, und mehrere feindliche Drohnen befinden sich im Luftraum.