Die Luftwaffe hat Einzelheiten zu dem Nachtangriff bekannt gegeben

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftverteidigungskräfte haben 72 russische UAVs abgeschossen/unterdrückt. Es wurden Raketentreffer und 10 Angriffsdrohnen an 10 Orten registriert.

In der Nacht zum 26. November haben die russischen Streitkräfte die Ukraine mit zwei ballistischen Iskander-M-Raketen und 90 Schahed-, Gerber- und anderen Typen von Angriffsdrohnen aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Dies meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Die Angriffe wurden von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketen-Kräften, den Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und den unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftverteidigung ab 09:00 Uhr 72 feindliche unbemannte Flugzeuge der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes ab bzw. vernichtete sie.

An 10 Orten wurden Raketentreffer und 10 Drohnenangriffe verzeichnet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in Saporischschja als Folge des russischen Drohnenangriffs erhebliche Schäden an der Wohninfrastruktur zu verzeichnen waren, die Zahl der Opfer stieg auf 19. In Saporischschja schlug ein unbemanntes Luftfahrzeug in ein mehrstöckiges Gebäude ein