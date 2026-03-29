Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Entwicklung der Verluste deutet darauf hin, dass die Verluste des Feindes dank der ukrainischen Streitkräfte 30.000 Schwerverletzte und Getötete übersteigen werden.

Täglich erhält die ukrainische Seite Videoaufnahmen, die Fälle von Selbstzerstörung der russischen Infanterie belegen. Dies teilte Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow am Sonntag, dem 29. März, mit.

Solche Vorfälle ereignen sich überwiegend nach einer Verletzung durch eine Drohne oder während der Einkreisung durch einen ukrainischen Drohnenschwarm. Die Zahl der Fälle steigt täglich.

„Dieser grausame Selbstmord ist eine Folge der in Russland getroffenen Entscheidungen. Die Propaganda spricht von der Kontrolle der Lage und einer Überlegenheit, doch in der Praxis handelt es sich um unvorbereitete Menschen, fehlende Evakuierungsmöglichkeiten und ständigen Druck durch Drohnen“, fügte Fedorow hinzu.

Das Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass das russische Kommando den Soldaten verbietet, sich gefangen zu nehmen zu lassen, und sie dazu zwingt, sofort ihr Leben zu opfern, obwohl Gefangenenaustausche regelmäßig stattfinden.

Nach Angaben des Ministeriums könnte der März hinsichtlich der Zahl der getöteten Russen einen Rekord erreichen. So deutet die Entwicklung der Verluste darauf hin, dass die Verluste des Feindes dank der ukrainischen Verteidigungskräfte 30.000 Schwerverletzte und Getötete übersteigen werden.

Das Erreichen einer Zahl von 50.000 getöteten Angreifern pro Monat hätte hingegen katastrophale Folgen für die russische Armee.

Zur Erinnerung: Die Streitkräfte der Ukraine haben in den vergangenen 24 Stunden 1.360 russische Angreifer, 8 Panzer sowie 181 Fahrzeuge und Tankwagen vernichtet.

Zuvor hatten ukrainische Streitkräfte in der vorübergehend besetzten Krim eine russische Abschussrampe für Zirkon-Hyperschallraketen zerstört.