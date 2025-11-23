Madiar zeigte Schäden an einer Chemiefabrik auf der Krim

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Robert (Madyar) Brovdi sprach auch über Stromausfälle in einer Reihe von Einrichtungen in den besetzten Gebieten.

Kampfflugzeuge der Unmanned Systems Force haben eine Chemiefabrik in Yani Kapu (Krasnoperekopsk) in den vorübergehend besetzten Gebieten der Krim angegriffen. Dies berichtete der Kommandeur dieser Einheit Robert (Madiar) Brovdi am Sonntag, den 23. November, in seinem Telegram-Kanal.

Er stellte fest, dass die [1 separates Zentrum] SBS-Drohnen die Chemiefabrik Brom getroffen haben, die von den Invasoren für den Bedarf des militärisch-industriellen Komplexes genutzt wird. Darüber hinaus berichtete Madyar von der Abschaltung einer Reihe von Anlagen in den besetzten Gebieten und stellte fest, dass die Nächte vom 22. und 23. November in diesen Gebieten ziemlich „laut“ waren.

Er wies gesondert auf die Bedeutung des Umspannwerks in Krasnoperekopsk hin, das eines der wichtigsten Glieder der Energieinfrastruktur der Halbinsel ist. Am Tag zuvor wurde ein Angriff auf diese Anlage gemeldet.

Die Entfernung zwischen der Bromanlage in Krasnoperekopsk und der Frontlinie beträgt etwa 100 Kilometer in gerader Linie.