Medien: Putin bot Trump ein Treffen mit Selenskyj in Moskau an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Während eines Telefongesprächs mit Donald Trump hat der russische Staatschef Wladimir Putin ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Moskau angeboten.

Quelle: BFMTV, unter Berufung auf AFP, die sich auf sachkundige anonyme Quellen stützt

Lesen Sie mehr: „Putin erwähnte Moskau“ während des Telefonats am Montag, sagte eine der Quellen gegenüber AFP. Der ukrainische Präsident, der sich zu diesem Zeitpunkt mit europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus aufhielt, „sagte nein“, so die gleiche Quelle.