Mehr als 10.000 Menschen sind in der Region Kiew ohne Strom: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ungefähr 11.000 Menschen in der Region Kiew sind aufgrund des schlechten Wetters ohne Strom, und Stromtechniker arbeiten daran, das Problem zu beheben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der Kiewer regionalen Militärverwaltung Mykola Kalashnik.

„Die Region Kiew ist dabei, die Folgen des schlechten Wetters zu beseitigen. Die Stromingenieure von DTEK Kyjiw Regional Power Grids arbeiten daran, die durch die Katastrophe verursachten Unfälle in den Netzen zu beseitigen“, sagte Kalashnik.

Ihm zufolge wurden bereits 39 6-10-kV-Leitungen wiederhergestellt und 48.000 Haushalte in der Region sind wieder mit Strom versorgt.

„Derzeit sind 7 10-kV-Leitungen in Betrieb. Etwa 11 Tausend Kunden sind noch ohne Strom. Die meisten der Notstromausfälle befinden sich im Bezirk Boryspil. Außerdem reparieren Stromtechniker örtliche Schäden an den Stromversorgungsnetzen“, fügte der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung hinzu.

Er forderte die Bewohner der Region außerdem auf, bei schlechtem Wetter vorsichtig zu sein, die Sicherheitsregeln zu befolgen und sich im Falle eines Ausfalls von den Stromleitungen fernzuhalten.

Wie lautet die Wettervorhersage für die Region heute

Nach der Vorhersage des ukrainischen Wetterzentrums für Dienstag, den 9. September, wird das Wetter in der Region Kiew bewölkt mit Auflockerungen sein. An einigen Orten – kurzzeitiger Regen. Am Nachmittag – mit einem Gewitter. Der Wind wird aus östlicher Richtung mit 5-10 m/s wehen.

Lufttemperatur in der Nacht: