Mehr als 3000 Häuser in Kiew sollen beheizt werden: Klitschko sagt, welche und für wie lange

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 22. Januar wird Kiew damit beginnen, die Gebäude mit Wärme zu versorgen, die aufgrund von Bombardierungen und Schäden an der Infrastruktur zweimal – am 9. und 20. Januar – ohne Heizung geblieben sind.

Das hat Bürgermeister Witalij Klitschko angekündigt.

Ihm zufolge handelt es sich um 3.260 Häuser. Es wird etwa zwei Tage dauern, bis die Wärme die Häuser der Kiewer Bürger erreicht.

Klitschko sagte auch, dass die Wasserversorgung in der Hauptstadt für alle Verbraucher wiederhergestellt worden ist. Die Ingenieure der Versorgungsunternehmen und der Elektrizitätswerke arbeiten weiter an der Wiederherstellung der Wärme- und Stromversorgung.

Zur Erinnerung:

Infolge eines massiven russischen Angriffs am 20. Januar kam es in Kiew zu Ausfällen bei der Strom- und Wasserversorgung, wobei der linke Teil der Stadt ohne Strom blieb.

5.635 mehrstöckige Wohngebäude in Kiew waren als Folge des russischen Angriffs in der Nacht des 20. Januar ohne Heizung. Das linke Ufer der Stadt war ebenfalls ohne Wasser.