Mehr als 35.000 Chassidim sind in Uman eingetroffen, um Rosch Haschana zu feiern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Mehr als 35.000 Chassidim sind in Uman, Oblast Tscherkassy, eingetroffen, um das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana zu feiern.

Quelle: Oberst Andrij Demtschenko, Sprecher des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, in der Sendung des nationalen TV-Marathon

Einzelheiten: Der Offizier wies darauf hin, dass die Bewegung der Pilger nicht nur über die Grenzen zu den EU-Ländern erfolgt, sondern auch aktiv die Grenze zu Moldawien überschreitet. Demtschenko fügte hinzu, dass die Ankunft der chassidischen Pilger seit mehreren Wochen anhält. Die meisten von ihnen sind in den letzten 5 Tagen eingereist.

Direkte Ansprache: „Nach unseren Schätzungen sind in den letzten Wochen mehr als 35.000 chassidische Pilger in die Ukraine eingereist, die meisten in organisierten Gruppen. Es gab auch Einreiseverweigerungen (aus Gründen, die mit den Passdokumenten zusammenhängen oder aufgrund eines Einreiseverbots wegen früherer Verstöße gegen ukrainisches Recht).

Was vorausging: .* das ukrainische Außenministerium hat chassidische Pilger, die im September eine Rosch Haschana-Pilgerfahrt nach Uman planen, aufgefordert, die fehlenden Garantien für die volle Sicherheit ausländischer Bürger auf dem Territorium der Ukraine zu berücksichtigen.