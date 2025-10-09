Das Ministerkabinett hat erklärt, wo die schwierigste Situation im Energiesystem bleibt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den letzten Tagen haben russische Truppen Energieanlagen in den nördlichen und südlichen Regionen der Ukraine angegriffen. Insbesondere in der Region Tschernihiw bleibt die Lage schwierig.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Energieministeriums.

„Der Feind hat die Energieinfrastruktur der Region Odessa angegriffen. Die Situation in der Region Tschernihiw bleibt schwierig. Die Energietechniker arbeiten weiter daran, die Stromversorgung der Verbraucher wiederherzustellen“, so das Energieministerium.

Es wird berichtet, dass die Stromingenieure Maßnahmen ergreifen, um den stabilen Betrieb des Stromnetzes zu gewährleisten. Seit dem 9. Oktober wurde der Stromverbrauch in der Region Tschernihiw eingeschränkt.

„Die Vorbereitungen für die Heizperiode laufen: Energieanlagen werden repariert, Vorräte an notwendigen Ressourcen werden angelegt und Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen werden ergriffen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Wärme zu gewährleisten“, fügte das Ministerium hinzu.

Streiks im Energiesektor

Seit Beginn des Herbstes hat Russland eine Reihe von Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine gestartet. Die Hauptziele sind Wärmekraftwerke, Heizkraftwerke und andere Energieanlagen.

Der Feind hat die Regionen Tschernihiw und Sumy ins Visier genommen, was zu großflächigen Stromausfällen und sogar zur Einführung von Blackout-Plänen geführt hat. Insbesondere haben die Russen am Vortag Nizhyn und Pryluky beschossen und dabei die Infrastruktur beschädigt.

DTEK berichtete auch, dass russische Truppen ein Wärmekraftwerk angegriffen haben. Zwei Kraftwerkstechniker wurden durch den Beschuss verletzt.

Lesen Sie mehr über die neue Taktik Russlands in dem Artikel von RBK Ukrajina.