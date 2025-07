Mitarbeiter des Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Dnipro hat 17 Männer unrechtmäßig aus dem Militärregister abgemeldet - Staatliches Ermittlungsbüro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben einen Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Dnipro verdächtigt, unrechtmäßig Daten über die Dienstuntauglichkeit von mindestens 17 Personen in das Register eingetragen zu haben.

Quelle: Staatliches Büro für Ermittlungen

Einzelheiten: Es wird festgestellt, dass der Beamte, der Zugang zum automatisierten Informationssystem „Oberih“ hatte und seine eigene elektronische digitale Signatur verwendete, unberechtigterweise Informationen über die angebliche Anerkennung von Männern als wehrunfähig durch die Entscheidung der militärmedizinischen Kommission in das Register eingetragen hat. Tatsächlich hatte sich keiner von ihnen einer militärärztlichen Untersuchung unterzogen, und keiner von ihnen war auch nur im territorialen Zentrum erschienen.

Unter den Personen, die illegal entlassen wurden, ist auch der Bruder des Soldaten selbst. Einige dieser Männer haben die Ukraine bereits verlassen, andere sind derzeit untergetaucht, so die Strafverfolgungsbehörden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden die Motive für das rechtswidrige Vorgehen des TCC-Mitarbeiters sowie der Aufenthaltsort der Männer ermittelt, die illegal von der militärischen Registrierung ausgeschlossen wurden.

Der Soldat wurde wegen des Verdachts der unbefugten Änderung von Informationen in automatisierten Systemen und der Behinderung der rechtmäßigen Aktivitäten der Streitkräfte der Ukraine und anderer militärischer Formationen während eines bestimmten Zeitraums angezeigt.