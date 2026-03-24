Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was unternimmt der Kreml konkret, um die Russen auf das Scheitern vorzubereiten? Die Russen haben bereits ihre Frühjahrsoffensive im Osten der Ukraine gestartet, doch aufgrund der hohen Verluste bereitet der Kreml bereits den Boden für deren Scheitern vor.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht des ISW.

Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Olexander Syrskyj, mitgeteilt, dass die Russische Föderation Zehntausende Soldaten in äußerst zermürbende Infanterieangriffe geschickt habe.

Infolgedessen wurden innerhalb von nur vier Tagen mehr als 6.090 Personen getötet oder verwundet. Insgesamt haben die russischen Streitkräfte in der letzten Woche 8.710 Soldaten verloren.

Analysten betonen, dass Verluste in dieser Größenordnung angesichts des derzeitigen Mobilisierungstempos in Russland inakzeptabel sind und wahrscheinlich die Fähigkeit des Landes einschränken werden, mittel- und langfristig ähnliche groß angelegte Offensivoperationen durchzuführen.

Nach Einschätzung des ISW werden russische Truppen im Jahr 2026 kaum in der Lage sein, den sogenannten „Festungsgürtel“ einzunehmen, und höchstwahrscheinlich nur begrenzte taktische Erfolge erzielen, wobei sie erhebliche Verluste erleiden werden.

Die Experten weisen zudem darauf hin, dass die russische Führung die Öffentlichkeit bereits auf langsame Vorstöße und hohe Verluste vorbereitet.

Insbesondere erklärte ein Abgeordneter der Staatsduma der Russischen Föderation am 23. März, dass Verluste in jedem Krieg unvermeidlich seien, die russischen Truppen jedoch versuchen würden, diese zu minimieren, während sie langsam in Richtung Slowjansk und Kramatorsk vorrücken.

Die Russische Föderation sucht nach Ressourcen für eine Frühjahrsoffensive