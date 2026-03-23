Der UN-Sicherheitsrat wird zusammentreten, um den Raketenterror Russlands gegen die Ukraine zu erörtern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Auf Antrag der ukrainischen Delegation plant der UN-Sicherheitsrat, am Montag den russischen Raketenterror gegen die Ukraine zu erörtern.

Auf Antrag der ukrainischen Delegation wird der UN-Sicherheitsrat am Montag zusammentreten, um den russischen Raketenterror gegen die Ukraine zu erörtern.

Quelle: : „Ukrinform“

Details: : Die Sitzung wird vom stellvertretenden US-Außenminister Christopher Landau geleitet, da die Vereinigten Staaten im März den Vorsitz im Sicherheitsrat innehaben.

Seitens des Sekretariats der Vereinten Nationen werden die stellvertretende Generalsekretärin für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, sowie ein Vertreter des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten berichten.

Die Sitzung beginnt um 15:00 Uhr EST (21:00 Uhr Kiewer Zeit – Anm. d. Red.).