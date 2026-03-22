Umjerow gab die Ergebnisse der Verhandlungen in Florida bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates erklärte, es gebe „Fortschritte bei der Annäherung der Standpunkte und einer weiteren Verringerung der noch offenen Fragen“.

Am 22. März endete im Bundesstaat Florida die jüngste Verhandlungsrunde mit der amerikanischen Seite im Rahmen des Prozesses zur Erreichung eines dauerhaften Friedens. Wie der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, feststellte, gelang es den Parteien, spürbare Fortschritte bei der Annäherung der Standpunkte hinsichtlich verlässlicher Sicherheitsgarantien zu erzielen.

„Bei den Treffen konzentrierten wir uns auf Fragen zuverlässiger Sicherheitsgarantien und des humanitären Bereichs, insbesondere auf den Austausch und die Rückkehr unserer Bürger. Es gibt Fortschritte bei der Annäherung der Standpunkte und der weiteren Verringerung der Zahl ungelöster Fragen“, teilte Umjerow mit.

Er dankte den Vereinigten Staaten für ihr „systematisches Engagement im Verhandlungsprozess“ und äußerte die Hoffnung, dass die erreichte Dynamik den Übergang zur nächsten Phase der Treffen ermöglichen werde.

Nach Abschluss der Verhandlungen berichtete die Delegation Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Ergebnisse ihrer Arbeit. Ein detaillierter Bericht soll nach der Rückkehr in die Ukraine vorgelegt werden.

Zur Erinnerung: Selenskyj befürchtet, dass ein Krieg gegen den Iran äußerst negative Folgen für die Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine haben wird.