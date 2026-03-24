Die Russen haben einen Angriff auf die Region Dnipropetrowsk verübt; 16 Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Dnipro wurden neun Mehrfamilienhäuser und Kindergärten beschädigt. 13 Menschen wurden verletzt, darunter drei Kinder.

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages fast 40 Mal mit Drohnen und Artillerie die Bezirke Sinelnikow, Nikopol, Krywyi Rih sowie Dnipro angegriffen. 16 Menschen wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Ganja, am 24. März mit.

Ihren Angaben zufolge wurden in Dnipro neun Mehrfamilienhäuser und Kindergärten beschädigt. 13 Menschen wurden verletzt, darunter drei Kinder.

Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Marhanezkaja und Tschernogrygorowka angegriffen. Eine Tankstelle, ein Privathaus und ein Rettungswagen wurden beschädigt. Drei Personen wurden verletzt. Eine 50-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 68-jähriger Mann wird ambulant behandelt. Im Bezirk Krywyi Rih griffen die Russen die Gemeinden Hruschewka und Selenodolsk an. Ein Fahrzeug wurde beschädigt.

Im Bezirk Sinelnikow wurden in den Gemeinden Mykolajiwka und Pokrowka ein Café, ein Fahrzeug sowie ein Einfamilien- und ein Mehrfamilienhaus beschädigt.

Zur Erinnerung: Am 24. März beschossen russische Truppen die Region Winnyzja. Eine Person kam ums Leben, 11 wurden verletzt.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf Iwano-Frankiwsk kamen zwei Menschen ums Leben.

Zudem wurden „Treffer“ in Lemberg, Iwano-Frankiwsk, Ternopil und anderen Städten verzeichnet. Es gibt Verletzte.