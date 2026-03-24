Die Besitzer teurer Fahrzeuge müssen künftig höhere Kfz-Steuern entrichten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Steuer wird von Besitzern von Personenkraftwagen gezahlt, deren Alter 5 Jahre nicht überschreitet und deren durchschnittlicher Marktwert den vom Staat festgelegten Schwellenwert übersteigt (im Jahr 2026 – mehr als 3,2 Mio. Hrywnja).

Im Zeitraum Januar bis Februar 2026 zahlten die Besitzer teurer Autos 61,2 Mio. Hrywnja an Kfz-Steuer, während im gleichen Zeitraum des Vorjahres 52,2 Mio. Hrywnja gezahlt wurden, was 16,5 % bzw. 8,7 Mio. Hrywnja weniger ist als im laufenden Jahr. Dies teilte der Staatliche Steuerdienst der Ukraine (GNS) am 24. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass fast ein Drittel der gezahlten Steuer an Kiew ging (18 Mio. Hrywnja). Zu den Spitzenreitern zählen zudem die Regionen Dnipropetrowsk (5,9 Mio. Hrywnja), Lemberg (5,2 Mio. Hrywnja) und Kiew (4,5 Mio. Hrywnja).

Der SST wies darauf hin, dass die Steuer von Besitzern von Personenkraftwagen zu entrichten ist, deren Alter fünf Jahre nicht überschreitet und deren durchschnittlicher Marktwert den vom Staat festgelegten Schwellenwert übersteigt (im Jahr 2026 – mehr als 3,2 Mio. Hrywnja). Der Steuersatz ist festgesetzt auf 25.000 Hrywnja pro Jahr und Fahrzeug.

Die Liste der Personenkraftwagen, die im Jahr 2026 der Kfz-Steuer unterliegen, wurde auf der offiziellen Website des Ministeriums für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine veröffentlicht.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr wurden 504 Fahrzeuge in die Ukraine eingeführt, die unter die sogenannte „Luxussteuer“ fallen. Das sind 3,2-mal weniger als im Jahr 2024 und gleichzeitig der niedrigste Wert der letzten fünf Jahre.

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