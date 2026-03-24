Nachrichten vom 24. März: Die Oschtschadbank hat den Devisenimport eingestellt, die Preise in der Industrie wiesen ungewöhnliche Schwankungen auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Zur Oschtschadbank: Nach dem Vorfall mit der Festnahme von Geldtransporteuren und der Beschlagnahmung von Devisen und Wertgegenständen in Ungarn hat die Oschtschadbank den Transport ins Ausland ausgesetzt, arbeitet jedoch derzeit an neuen Routen.

Zu den Industrieprodukten: In der Ukraine wurde im Februar 2026 ein starker Anstieg der Erzeugerpreise für Industrieprodukte verzeichnet – um 22,3 % im Monatsvergleich und um 34,5 % im Jahresvergleich zum Februar 2025. Das Staatliche Statistikamt erklärt, dass es sich hierbei um eine untypische Abweichung handelt, die „Anzeichen einer einmaligen Erscheinung“ aufweist.

Zum Programm „UZ-3000“: Im Rahmen des Programms „UZ-3000“ haben Ukrainer über 275.000 Fahrten unternommen; insgesamt haben sich rund 679.000 Nutzer der App „Ukrsalisnyzja“ dem Programm angeschlossen.

Zu McDonald’s: In den nächsten Tagen wird die Fast-Food-Kette McDonald’s, die seit 2022 geschlossen war, ihren Betrieb in Mykolajiw wieder aufnehmen.

Zu Russland: Der durch den Krieg mit dem Iran verursachte starke Anstieg der Ölpreise ermöglichte es der russischen Regierung, den Plan zur Aufstockung der langfristigen Haushaltsreserven zurückzustellen. Dies hat den Druck auf die kurzfristigen Finanzen gemildert.

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