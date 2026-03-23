Es wurde bekannt, wie die Luftabwehrkräfte reagiert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Russen setzten Angriffsdrohnen der Typen Schahed, Gerber, Italmas sowie Drohnen anderer Typen aus verschiedenen Richtungen ein.

Russische Truppen griffen die Ukraine in der Nacht zum 23. März mit 251 Angriffsdrohnen verschiedener Typen an. Die Luftabwehrkräfte neutralisierten 234 feindliche Drohnen. Dies berichten die Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine

„Bis 08:00 Uhr wurden 234 feindliche Drohnen von der Luftabwehr abgeschossen bzw. unschädlich gemacht. Es wurden 17 Treffer von Angriffsdrohnen an 11 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 8 Orten registriert“, heißt es in der Mitteilung, wobei hinzugefügt wird, dass etwa 150 davon „Schahed“-Drohnen waren.

Die Russen starteten Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerber, Italmas und andere Drohnentypen aus den russischen Städten Brjansk, Orel, Kursk, Millero und Primorsko-Achtaisk sowie aus Gwardejskij auf der vorübergehend besetzten Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich weiterhin mehrere feindliche Drohnen, fügten die Militärs hinzu.

Zur Erinnerung: Infolge des russischen Angriffs auf den Bezirk Saporischschja kam eine Person ums Leben.

Wie wir bereits berichteten, sind in der Region Charkiw 10 Menschen durch russische Beschüsse verletzt worden.