Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die EU bekräftigt, dass ein Beitritt der Ukraine ohne Frieden und Reformen unmöglich ist Die EU-Kommissarin für Erweiterung, Marta Kos, erklärte, dass ein Beitritt der Ukraine zur EU bis 2027 unmöglich sei und von der Herstellung des Friedens sowie der Durchführung von Reformen abhänge.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Politico.

„Jeder in diesem Raum weiß, dass es unmöglich ist, dass die Ukraine am 1. Januar 2027 Mitglied der EU wird“, betonte sie.

Laut Kos muss die Ukraine zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllen, um die Mitgliedschaft zu erlangen: Frieden zu erreichen und die notwendigen Reformen durchzuführen.

„Zuerst braucht es Frieden – das ist wichtig –, dann müssen Reformen durchgeführt werden … Investoren werden, wie Sie wissen, nur dann nach Ukraine kommen, wenn sie Geld verdienen können und wenn ihre Investitionen sicher sind“, fügte die EU-Kommissarin hinzu.

Gleichzeitig betonte sie, dass die Ukraine bereits ein wichtiger Partner der EU in den Bereichen Innovation, Verteidigung und anderen strategischen Bereichen sei, die die Wettbewerbsfähigkeit des Blocks stärken könnten.

Zur Erinnerung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, Kiew strebe eine möglichst rasche Europäisierung an und werde alles tun, um den EU-Beitritt bis 2027 vorzubereiten. Er betonte zudem die Notwendigkeit, einen konkreten Termin für die Mitgliedschaft festzulegen.

Gleichzeitig wies die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, darauf hin, dass es derzeit nicht möglich sei, konkrete Fristen für den Beitritt der Ukraine festzulegen. Gleichzeitig betonte sie, dass sich die Ukraine auf dem „richtigen Weg“ zur Mitgliedschaft befinde.