"Money Follows the Teacher": Ukrainische Lehrer erhalten Mittel für ihre eigene Ausbildung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat ein neues Instrument zur Unterstützung ukrainischer Lehrer eingeführt – die Politik „Money Follows the Teacher“.

Dies wurde von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko angekündigt.

„Der Staat wird 1500 Hrywnja auf das virtuelle Konto eines jeden Lehrers überweisen. Diese Mittel können sie selbständig für Fortbildungskurse verwenden, die ihren eigenen Bedürfnissen und beruflichen Plänen entsprechen“, erklärte sie.

Der gesamte Prozess wird über die staatliche digitale Plattform abgewickelt, so Swyrydenko.

Ihr zufolge steht das Pilotprojekt Schulleitern, stellvertretenden Schulleitern und Lehrern offen, die mit den Klassen 7-9 der Neuen Ukrainischen Schule arbeiten, sowie 10 Pilotklassen einer höheren Spezialschule.

Die Registrierung für Lehrer auf der Vector Plattform wird im Dezember 2025 unter diesem Link eröffnet:

Https://vector.uied.gov.ua/

Die Schulungen werden zu Beginn des neuen Jahres beginnen.

Zur Erinnerung:

Lehrer in den Grenzregionen erhalten eine erhöhte monatliche Zulage von 4.000 Hrywnja nach Steuern.