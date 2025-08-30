Mord an Parubiy: Das Foto des Verdächtigen ist aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Verdächtige näherte sich Andrij Parubiy, schoss und verschwand, glauben die Lemberger Gesetzeshüter.

Die Strafverfolgungsbehörden suchen nach dem Mörder, der den ehemaligen Parlamentspräsidenten Andrij Parubiy erschossen hat. Die Medien haben ein Foto eines möglichen Verdächtigen veröffentlicht. Dies geht aus der Nachricht des Journalisten Witalij Glagoly hervor.

Die Polizei in Lwiw stellt fest, dass auf den ehemaligen Parlamentschef acht Mal geschossen wurde.

Die Publikation Suspilne schreibt unter Berufung auf ihre Quellen, dass am Tatort sieben Patronenhülsen gefunden wurden.

Die Gesetzeshüter glauben, dass der Verdächtige sich Parubiy näherte, schoss und dann ging.

Der Schütze war wahrscheinlich als Lieferkurier gekleidet und mit einem Fahrrad unterwegs.

Wir erinnern daran, dass die Polizei am 30. August gegen Mittag eine Meldung über eine Schießerei in Lwiw erhielt.

Zunächst nannte die Polizei den Namen des Verstorbenen nicht, aber die Medien und später der Präsident Wolodymyr Selenskyj und der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Lwiw Maxym Kozitsky bestätigten, dass Andrij Parubiy getötet wurde.