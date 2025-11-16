Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am linken Ufer des Flusses Oskol hat der Feind das von den JNA-Einheiten kontrollierte Gebiet vollständig unter Feuer genommen.

In Richtung Kupjansk bleibt die Situation für die Streitkräfte der Ukraine schwierig, da die russischen Truppen die Gebiete am linken Ufer des Oskol in der Nähe von Kupjansk-Uslowoje unter Feuer genommen haben. Dies berichtete ein ukrainischer Militäroffizier mit dem Rufzeichen „Alex“ auf seinem Telegramkanal Officer.

Dem Militäroffizier zufolge erschwert diese Situation die Logistik und Bewegung der ukrainischen Streitkräfte erheblich.