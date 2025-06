Nach dem Drohnenangriff kam es in Sumy zu einem Brand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eines der Gebäude in dem Wohnviertel fing Feuer. Das Feuer wurde bald gelöscht, Menschen wurden nicht verletzt.

In Sumy kam es am späten Abend des Donnerstags, 19. Juni, zu einem Brand als Folge eines Angriffs feindlicher unbemannter Flugzeuge. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov, mit.

„Als Folge des Angriffs im Bezirk Kovpakovsky von Sumy fing eines der Gebäude im Wohnbereich Feuer“, sagte der Beamte.

Laut Grigorov wurde das Feuer gelöscht, Menschen wurden nicht verletzt.

Wir werden daran erinnern, dass am Donnerstagabend Explosionen inmitten der Bedrohung durch ein unbemanntes Luftfahrzeug in Charkiw und Sumy zu hören waren. Wie berichtet, kam es in Charkiw nach unterschiedlichen Angaben zu fünf bis acht Anschlägen. Fünfzig Autos wurden beschädigt und ein Feuer brach aus.