Nachrichten für den 17. September: Selenskyj will 60 Milliarden Dollar für den Krieg, chinesischer Autohersteller verlässt Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber alle gesprochen haben

Ausgaben für den Krieg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj behauptet, dass die Ukraine im Jahr 2026 120 Milliarden Dollar für den Krieg ausgeben sollte.

Über den Staatshaushalt. Die Leiterin des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada, Roxolana Podlasa, sagte uns, wie realistisch die im Haushalt enthaltenen Indikatoren sind und ob die Prognose für den Dollarkurs eintreffen wird.

Über Buchungen. Ab dem 1. Januar 2026 kann das Gehalt, das für die Reservierung einer wehrpflichtigen Person erforderlich ist, von 20.000 Hrywnja auf 21.600 Hrywnja steigen.

Über den Wiederaufbau. Die Internationale Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFC) der USA und die Ukraine haben 150 Millionen Dollar zum Investitionsfonds für den Wiederaufbau beigetragen.

Über die Ernte. Die Preise für ukrainisches und europäisches Sonnenblumenöl sind in Erwartung niedriger Ernten in der Ukraine und einer begrenzten Produktion auf dem gesamten Kontinent gestiegen.

Über die Krise in Russland. Der chinesische Autohersteller Chery Automobile hat angekündigt, den russischen Markt zu verlassen.

EP-Exklusivberichte

Der große Molkereikrieg: Wie die Ukraine in Asien gegenüber Russland den Kürzeren zieht

Im Jahr 2025 sieht sich die ukrainische Milchwirtschaft mit ständigen Problemen konfrontiert: vom Zustrom importierter Käsesorten bis hin zur vorübergehenden Schließung des EU-Marktes. Eine neue Herausforderung ist der Kampf gegen russische Molkereiprodukte auf dem asiatischen Markt.

Wir haben ihn bekämpft. Darnitsa setzt die Produktion von Medikamenten wegen eines Konflikts mit Apotheken aus

Darnitsa, die älteste pharmazeutische Produktionsstätte, hat die Produktion eingestellt. Die Lager sind völlig überfüllt, weil die größten Apothekenketten nicht bereit sind, die Produkte des Unternehmens zu verkaufen. Wie wird der Hersteller darauf reagieren?