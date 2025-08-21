Nachrichten für den 21. August: Folgen des russischen Angriffs, das staatliche Hypothekenprogramm eOselya wird erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben wir heute gesprochen?

Über den russischen Angriff. Russische Angreifer haben in der Ukraine ein großes amerikanisches Unternehmen angegriffen, das auf Elektronik spezialisiert ist.

In der Nacht vom 20. auf den 21. August wurde eine der Einrichtungen des ukrainischen Gasübertragungsnetzes von einem russischen Luftangriff getroffen.

Infolge des feindlichen Beschusses in der Nacht vom 21. August und der Beschädigung des Kontaktnetzes in der Region Schytomyr verkehren derzeit einige Züge mit Verspätungen von mehr als einer Stunde.

Über Rotterdam+. Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat Oksana Kryvenko, die ehemalige Leiterin der Nationalen Regulierungskommission für Energie und Versorgungsbetriebe, die im Fall Rotterdam+ angeklagt war, von der strafrechtlichen Verantwortung befreit.

Über Trump. Das Berufungsgericht des Staates New York hat eine Rekordstrafe von mehr als 500 Millionen Dollar, die gegen Präsident Donald Trump in einem zivilrechtlichen Betrugsverfahren verhängt wurde, als „überhöht“ aufgehoben.

Über Banken. Das staatliche Hypothekenprogramm „eOselya“ soll für junge Familien mit Kindern ausgeweitet werden, indem niedrigere Zinssätze angeboten werden.

Das Geld wird dringend benötigt. Wie Sie nicht auf Betrüger hereinfallen, die leichte Teilzeitarbeit anbieten

„Wir suchen Leute, die Stifte sammeln und verpacken! 7,5 Tausend Hrywnja für leichte Arbeit von zu Hause aus!“. Solche Anzeigen sind häufig im sozialen Netzwerk TikTok zu finden. Das Angebot ist verlockend: einfache Aufgaben und schnelles Geld ohne komplizierte Anforderungen.