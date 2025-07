Nachrichten vom 30. Juli: Privatbank gewinnt Gerichtsverfahren gegen Kolomojskyj in London, ARMA ohne Duma

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über die BES: In einer Sitzung hat die Regierung Olexander Tsyvinsky, der vom Auswahlausschuss für die Leitung des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BES) ausgewählt worden war, erneut nicht als Leiter des Büros bestätigt.

Über die Privatbank und Kolomojskyj: Die Privatbank hat einen milliardenschweren Prozess gegen die Oligarchen Ihor Kolomojskyj und Gennadiy Boholjubow vor dem High Court of Justice in London gewonnen.

Über ARMA: Auf seiner Sitzung am 30. Juli hat das Ministerkabinett Olena Duma von ihrem Posten als Leiterin der ARMA entlassen.

Über die USA und China: US-Finanzminister Scott Bessent sagte, er habe chinesische Beamte gewarnt, dass weitere Käufe von russischem Öl zu hohen Zöllen führen würden.

