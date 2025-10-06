Nachrichten am 6. Oktober: Explosionen in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja, Selenskyj findet es schwierig, vorherzusagen, was mit der Stromversorgung passieren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über das Kernkraftwerk Saporischschja (Saporischschja): am 6. Oktober hörte das IAEO-Team im Kernkraftwerk Saporischschja mehrere Serien von ein- und ausgehenden Schüssen in der Nähe des Kraftwerks.

Über OnlyFans: Die Höhe der Steuerschulden ukrainischer Bürger, die in den Jahren 2020-2022 Einkünfte aus der Veröffentlichung von Inhalten auf der Plattform Onlyfans erhalten haben, beträgt 384,7 Millionen Hrywnja.

Über die Monobank: Der Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) kündigte eine Investition in die Fintech-IT Group (Entwickler des mono Ökosystems) an, die auf mehr als 1 Milliarde Dollar geschätzt wird.

Zum Haushalt 2025: Das Ministerkabinett der Ukraine hat einen Gesetzesentwurf gebilligt, der eine Erhöhung des Gesamtausgabenplans für 2025 um 317 Mrd. Hrywnja vorsieht, wobei die Mittel für den Sicherheits- und Verteidigungssektor ausgegeben werden sollen.

Über Elektrizität: Die Ukraine wird auf alle Herausforderungen vorbereitet sein, die sich aus Russlands Energiestreiks ergeben. Aber es ist heute schwer vorherzusagen, was in der Zukunft mit ihr geschehen wird.

EP-Exklusivberichte

Die USA heben die Sanktionen gegen belarussische Flugzeuge auf: Wird Minsk zu einem Drehkreuz für Teile für russische Flugzeuge?

Im September haben die Vereinigten Staaten die Sanktionen gegen die belarussische Fluggesellschaft Belavia gelockert, die 2022 verhängt worden waren. Wie wird sich dies auf die belarussische Luftfahrtindustrie auswirken und wird Russland Ersatzteile für seine Flugzeuge erhalten?