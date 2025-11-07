Nachrichten für den 7. November: Eine neue Börse wird in der Ukraine entstehen, Selenskyj lobt die Leistung von Kudryzkyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was heute besprochen wurde

Über die Börse. Der Gründer der Unternehmensgruppe Inzhur, die 2022 den REIT-Markt (Real Estate Investment Trust) in der Ukraine ins Leben gerufen hat, Andrij Zhurzhiy, wird eine Börse gründen.

Über russisches Öl. Ungarns einziges Ölraffinerieunternehmen, Mol Nyrt, hat angekündigt, dass es eine Alternative zum russischen Öl hat. Dies geschah am Vorabend des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ungarischen Ministerpräsident Wiktor Orban über Sanktionen gegen russisches Öl.

Über UZ-3000. Das UZ-3000-Programm für kostenlose Bahnfahrten soll am 1. Dezember starten und 4 Monate lang gelten, wenn die Nachfrage nach Bahnfahrkarten gering ist.

Über Kudryzkyj. Der ehemalige Ukrenerho-Chef Wolodymyr Kudryzkyj hat es versäumt, die Sicherheit des ukrainischen Energiesektors zu gewährleisten.

Über den Krieg. Die finanzielle Grundsicherung für Verträge bei den Streitkräften der Ukraine kann 50-60 Tausend Hrywnja pro Monat betragen.

EP-Exklusivberichte

Mode-Urteil: Wie wird sich der Fall der möglichen Ermordung des Firmengründers durch seinen Sohn auf Mango auswirken?

Der Tod von Isaac Andic, dem Gründer von Mango, einem der größten Modekonzerne Europas, galt fast ein Jahr lang als Unfall, und nun wird er als Mord untersucht. Was hat sich geändert und wie wird sich dies auf das Unternehmen auswirken?