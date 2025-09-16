Nachtangriff: Es wurde bekannt, wie viele Ziele von den Luftverteidigungskräften abgeschossen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Luftwaffenkommando meldete auch einen feindlichen Angriff auf die Stadt Saporischschja mit zehn Mehrfachraketenwerfern.

Die Russen griffen in der Nacht des 16. September 113 Angriffsdrohnen an, davon etwa 70 „Schaheds“. Dies meldete das Luftwaffenkommando im Telegram

Ab 9:00 Uhr morgens haben die Luftabwehrkräfte 89 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen und vernichtet.

Das Luftwaffenkommando berichtete, dass der Feind gegen Mitternacht die Stadt Saporischschja mit zehn Mehrfachraketenwerfern (vorläufig Tornado-S) beschossen hat, es gibt Tote und Verletzte.

Es wurde festgestellt, dass 22 Angriffsdrohnen an 6 Orten getroffen wurden, an zwei Orten wurden sie abgeschossen (Fragmente).

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.