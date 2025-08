Die Nationalgarde hat auf den Korruptionsskandal reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf meinen Befehl hin hat der Leiter des Innenministeriums sofort eine offizielle Untersuchung eingeleitet und der Kommandant der Nationalgarde hat die Beschuldigten von ihren Posten suspendiert.

Die in die Korruptionsaffäre verwickelten Angehörigen der Nationalgarde wurden bereits von ihren Posten suspendiert. Dies teilte Innenminister Igor Klimenko am Samstag, den 2. August, per Telegram mit.

„Auf meine Anweisung hin wurde sofort eine offizielle Untersuchung eingeleitet, und der Kommandant der Nationalgarde hat die Personen von ihren Posten suspendiert“, schrieb er.

Klimenko erinnerte an die neu geschaffene Abteilung für die Kontrolle von Dienst(kampf)aktivitäten.

„Sie (die Abteilung – Anm. d. Red.) wird nach dem Prinzip der inneren Sicherheit arbeiten, unabhängig und professionell, und es wird bereits ein Team von Spezialisten gebildet, die nach den Kriterien der Integrität und beruflichen Eignung ausgewählt wurden“, fügte er hinzu.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag die Offenlegung von korrupten Spitzenbeamten angekündigt. Dies wurde nach seinem Treffen mit dem Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros Semyon Kryvonos und dem Leiter der spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Olexander Klymenko bekannt.

Später berichteten das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung über Einzelheiten eines großen Korruptionsfalls. Nach Angaben der Massenmedien ist der Abgeordnete des Dieners des Volkes Olexij Kuznetsov darin verwickelt. Derzeit sind vier Personen festgenommen worden.